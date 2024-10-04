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Dünya
AA 04.10.2024 11:06

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde ısrarcı

İşgalci İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istedi.

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde ısrarcı
[Fotograf: AA]

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Adraee, bölgedeki 35 yerleşim yerinin sakinlerine evlerini hemen boşaltmaları ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.

Sözcünün boşaltılmasını istediği yerleşim bölgelerinin büyük kısmının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde olması dikkati çekiyor.

Lübnan'a başlattığı kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, "Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

 

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