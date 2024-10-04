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Dünya
AA 04.10.2024 10:41

Kuzey Kore lideri Kim, Güney'e karşı nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması halinde "nükleer silahlar da dahil sahip oldukları tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacaklarını" bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney'e karşı nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, 2 Ekim'de özel harekat kuvvetlerine bağlı bir birliği ziyaret etti.

Kim, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğini ihlal eden silahlı güçler kullanmaya kalkışması durumunda ordusunun "nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı güçlerini tereddüt etmeden kullanacağını" söyledi.

Kim, ülkesine karşı silahlı güçler kullanması durumunda Güney'in "yok olacağını" savundu.

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, 1 Ekim'de "Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmaya çalışmasının Kim hükümetinin sonu olacağını çünkü Kim'in Güney Kore-ABD ittifakının "kararlı ve ezici yanıtı" ile karşı karşıya kalacağını söylemişti.

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