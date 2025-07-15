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Dünya
AA 15.07.2025 13:15

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus, Silfit, Kalkilya, Cenin, Tulkerim, El Halil ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 450'si çocuk ve 3 bin 629'u "idari tutuklu" olmak üzere 10 bin 800 Filistinlinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, Filistinlileri herhangi bir suçlama olmadan 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail’in güvenliği için tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle tutukluluk süresini herhangi bir suçlama belirtmeden 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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