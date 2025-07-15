Rusya: Ültimatom girişimleri bizim için kabul edilemez

Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidiyle ilgili Rus haber ajansı TASS’a değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik çalışmalara odaklanılması gerektiğine işaret eden Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere etmeye hazır olduğumuzu ve bizim diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın yaklaşımını daha ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz." dedi.

Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.