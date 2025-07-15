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Dünya
AA 15.07.2025 12:46

AB Komisyonu üyesi Lahbib: İsrail Gazze'de insani durumu iyileştirme sözünü tutmadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Tel Aviv'in AB-İsrail arasında Gazze'de insani durumun iyileştirilmesine yönelik anlaşmayı "tam olarak uygulamadığını" belirtti.

AB Komisyonu üyesi Lahbib: İsrail Gazze'de insani durumu iyileştirme sözünü tutmadı

Lahbib, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun iyileşmesi konusunda "bazı ilerlemeler" olduğunu öne sürerek "Şu anda kamyonların Gazze'ye girdiğini görüyoruz ancak yeterli değil. Durum hala o kadar tehlikeli ve o kadar şiddetli ki saldırılar devam ederken insani yardım ortaklarımız faaliyet gösteremiyor." dedi.

Tel Aviv'in AB ile yürütülen diyaloglar sonrasında Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar atmayı kabul ettiğini ancak bu anlaşmayı tam olarak uygulamadığını belirten Lahbib, İsrailli yetkililere şöyle seslendi: "Bu anlaşmayı hemen hayata geçirin, insanları öldürmeyi bırakın."

İsrail’in AB ile yaptığı anlaşmayı kabul etmesine rağmen geçen hafta sonu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 100’den fazla Filistinlinin gıda ve su beklerken düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Lahbib, sahadaki ortaklarından gelen bilgilerin "hala endişe verici" olduğunu ve anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini söyledi.

İsrail'e tepki gösteren Lahbib, şunları kaydetti:

"Sadece beş gün oldu ama böyle başlarsa iki hafta ya da üç hafta sonra ne olacak? Bence ekimde yapılacak bir sonraki Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce durumun doğru yönde ilerlediğini görmek önemli. Kaybettiğimiz her dakika, kaybettiğimiz bir hayat demek."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 10 Temmuz'da, Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda Tel Aviv'le anlaştıklarını açıklamıştı.

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