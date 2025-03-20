Soykırım destekçisi ABD, katil İsrail'e silah tedariğini savundu

Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

ABD'nin İsrail'e verdiği silahlarla Gazze'de öldürülen Filistinli sivillerin yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu hatırlatılan Bruce, "uygulamalarının uluslararası hukuka uygun olduğunu" ifade etti.

Bruce, "İsrail'e yapılan silah yardımlarının Leahy Yasası'na uygun olup olmadığı" sorusuna, "Yaptığımız şey, uluslararası hukuku uygulamak." cevabını vererek bunun ABD yasalarına göre de "kesinlikle uygulanabilir" olduğunu savundu.

"Bu elbette taahhüt ettiğimiz bir şey. Başkalarından da bunu yapmasını istiyoruz ve biz de bunu yapıyoruz." diyen Bruce, silah yardımının Leahy Yasası'na uygunluğunu değerlendirmek adına Bakanlık olarak bir süreç yürütülüp yürütülmediğine dair soruyu ise cevapsız bıraktı.

Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yakında açılma ihtimaline değindi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Irak ile Türkiye arasındaki Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yakında açılma ihtimaline değinerek, Irak hükümetini, boru hattı üzerinden ihracatı yeniden başlatmak için petrol şirketleriyle anlaşmaya varmaya çağırdı.

Irak hükümetinin enerji konusundaki çalışmalarını sonuçlandırmasını isteyen Bruce, uluslararası petrol şirketleriyle, "Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasının" da bunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Bruce, "Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması, Irak petrolünün küresel, özellikle Avrupa pazarlarına ulaşmasını sağlar" diye konuştu.

Öte yandan bir soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında değerlendirmede bulunan Tammy Bruce, "Türkiye'yi insan haklarına saygı duymaya, kendi iç meselelerini uygun şekilde yönetmeye" teşvik ettiklerini ancak başka ülkelerin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacaklarını kaydetti.