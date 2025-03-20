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Dünya
AA 20.03.2025 00:55

Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail ordusunun yaklaşık iki aydır sürdürdüğü saldırılarla işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tümüyle harabe durumuna getirdiğini açıkladı.

Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti

Belediye Başkanı Cerrar,  Cenin’deki saldırıların 58. gününe girdiğini ve İsrail ordusunun hala kampa ve kentin çeşitli mahallelerine askeri araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler sevk ettiğini belirtti.

Kampın artık "felaket bölgesi" haline geldiğini ifade eden Cerrar, "İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti. Mülteci kampındaki tüm altyapının—yollar, kanalizasyon, su, elektrik ve iletişim ağları— yüzde 100 oranında yok edildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kampın ve ona bitişik mahallelerin çoğunda yaşayan Filistinlilerin "zorla yerinden edildiğini" belirten Cerrar, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerini yıkmaya, bazılarını ise ateşe vermeye devam ettiğini söyledi.

Cerrar, “İsrail askerlerinin saldırılarının yalnızca mülteci kampıyla sınırlı kalmadığını" belirterek, İsrail ordusunun zaman zaman Cenin kentinin mahallelerinde de saldırılarını artırdığını ifade etti.

Cenin Belediye Başkanı, İsrail'in Cenin kentindeki altyapının ise yüzde 65’ini tahrip ettiğine dikkati çekti.

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Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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