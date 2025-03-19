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Dünya
AA 19.03.2025 22:07

Hamas: Dökülen masum insanların kanından Washington sorumludur

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nde 16 aydan uzun bir süredir devam eden soykırım savaşının yeniden başlamasıyla birlikte kentte dökülen masum insanların kanından Washington'un sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas: Dökülen masum insanların kanından Washington sorumludur

Yazılı açıklama yapan Hamas, iki günlük yeni başlayan savaşın can kaybı yaralı bilançosunun 1000 kişiden fazla olduğunu duyurdu.

"Terörist Netanyahu hükümetinin insani örf ve hukuka karşı umursamadığı ve imzalanan anlaşmaları görmezden geldiği" vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde dökülen masum insanların kanının sorumluluğunun ABD yönetiminin sırtında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, masum olarak nitelenen insanlara "İsrail bu son savaş hamlesinde 200'e yakın çocuk ve 100 kadar kadın öldürdüğü" ifadeleriyle açıklık getirildi.

İsrail'in "gelişigüzel saldırı ve bombardıman, silahsız sivillerin hedef alınması, abluka ve aç bırakmak" gibi uygulamalarının savaş suçu olduğu kaydedilen açıklamada, aylardır suskun kaldığı bu duruma karşı insanlığın yüzünün onurunu koruması için acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Hamas açıklamasında Mısır ve Katar'ın da "bu vahşi saldırının dizginleri konusunda sorumluluklarını taşımaları" çağrısı yapıldı.

Hamas ayrıca, İslam ülkeleri ve Arap dünyasına da acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

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