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Dünya
AA 19.03.2025 20:04

BM Genel Sekreteri, Gazze'deki BM tesisine saldırıyı kınayarak, soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Genel Sekreteri, Gazze'deki BM tesisine saldırıyı kınayarak, soruşturma talep etti

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in UNOPS'un 1 personelinin öldürülmesi ve 5 personelinin ağır yaralanmasından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

BM tesislerinin tüm taraflarca bilindiği ve uluslararası hukuk uyarınca korunmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Genel Sekreter, BM personeline yönelik her türlü saldırıyı kınıyor ve kapsamlı soruşturma talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen BM personel sayısının en az 280 olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının dün gece Gazze'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü haberinin ardından gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Guterres'in ateşkesin yeniden inşa edilmesini talep ettiği kaydedildi.

Konum İsrail'e bildirilmişti

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, UNOPS'a ait 2 misafirhanede patlama gerçekleştiğini, patlamaya neden olan saldırının nereden geldiğini tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Saldırıyı düzenleyenlerin soruşturmayla ortaya çıkacağına işaret eden Haq, çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Haq, UNOPS tesislerinin konumlarının daha önce İsrailli yetkililere saldırı olmaması için açık bir şekilde bildirildiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombaladığı, saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

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