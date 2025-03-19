Çok Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2025 19:49

ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Halil'in davasının New Jersey'de görülmesine hükmetti

ABD'de federal yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in ABD'de kalmasının devamına ve dava dosyasının Louisiana'dan New Jersey'e gönderilmesine karar verdi.

ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Halil'in davasının New Jersey'de görülmesine hükmetti

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse Furman, Halil'in sınır dışı edilmesine karşı açılan davada verdiği karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Furman, Halil'in tutuklanmasında ciddi anayasa ihlalleri olduğu iddialarına dikkati çekerek, Donald Trump yönetiminin davanın düşürülmesi talebini reddetti ve Halil'in ABD'de kalmasının devamına, dava dosyasının şu an tutulduğu Louisiana'dan New Jersey'ye aktarılmasına hükmetti.

Avukatının tutuklanmasına ilk itirazı yaptığı sırada Halil'in New Jersey'de tutulduğunu, bu eyalette yargı yetkisi bulunmadığını belirten Furman, Halil'in tutuklanmasının anayasaya aykırı olup olmadığına, kefaletle serbest bırakılması veya davanın başka bir yere taşınması durumuna New Jersey mahkemesinin karar vermesi gerekeceğini belirtti.

ABD'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
ABD'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Halil'in avukatı Samah Sisay da mahkemeye sunduğu dilekçede, gözaltına alınmasının ardından Halil'in Manhattan'daki federal binaya götürüldüğünü, daha sonra New Jersey'deki bir gözaltı merkezine aktarılmasına rağmen mahkemeye dilekçe sunulduğu sırada ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kayıtlarının Manhattan'da olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sisay, hükümetin, davanın New York veya New Jersey'de görülmesini önlemek için daha sonra Halil'i Louisiana'ya götürdüğünü ifade ederek, Halil'in ABD vatandaşı eşinin ilk çocuklarına 8 aylık hamile olduğundan şu anda tutulduğu Louisiana'da onu ziyaret edemediğine dikkati çekti.

Halil'in tutuklanmasının anayasadaki ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu vurgulayan Sisay, "Halil serbest bırakılmalı ve ilk çocuklarının doğumunu beklerken eşiyle birlikte evde olmalı ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Trump yönetimi Halil'in New York'ta tutuklandıktan sonra götürüldüğü Louisiana'da hakim karşısına çıkmasını isterken, Halil'in avukatları Louisiana bölgesindeki yargıçların Cumhuriyetçi parti eğilimlerine dikkati çekerek davanın New York veya New Jersey'de görülmesini talep etmişti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle birlikte evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Rapor: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz
20:07
BM Genel Sekreteri, Gazze'deki BM tesisine saldırıyı kınayarak, soruşturma talep etti
20:01
2 ilde eğitime ara verildi
19:40
Rapor: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor
19:28
Gazze'deki hükümet: İsrail'in BM ofisini hedef almasını en güçlü şekilde kınıyoruz
19:25
ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ateşkes sürecini görüşüyor
"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ