ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Halil'in davasının New Jersey'de görülmesine hükmetti

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse Furman, Halil'in sınır dışı edilmesine karşı açılan davada verdiği karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Furman, Halil'in tutuklanmasında ciddi anayasa ihlalleri olduğu iddialarına dikkati çekerek, Donald Trump yönetiminin davanın düşürülmesi talebini reddetti ve Halil'in ABD'de kalmasının devamına, dava dosyasının şu an tutulduğu Louisiana'dan New Jersey'ye aktarılmasına hükmetti.

Avukatının tutuklanmasına ilk itirazı yaptığı sırada Halil'in New Jersey'de tutulduğunu, bu eyalette yargı yetkisi bulunmadığını belirten Furman, Halil'in tutuklanmasının anayasaya aykırı olup olmadığına, kefaletle serbest bırakılması veya davanın başka bir yere taşınması durumuna New Jersey mahkemesinin karar vermesi gerekeceğini belirtti.

Halil'in avukatı Samah Sisay da mahkemeye sunduğu dilekçede, gözaltına alınmasının ardından Halil'in Manhattan'daki federal binaya götürüldüğünü, daha sonra New Jersey'deki bir gözaltı merkezine aktarılmasına rağmen mahkemeye dilekçe sunulduğu sırada ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kayıtlarının Manhattan'da olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sisay, hükümetin, davanın New York veya New Jersey'de görülmesini önlemek için daha sonra Halil'i Louisiana'ya götürdüğünü ifade ederek, Halil'in ABD vatandaşı eşinin ilk çocuklarına 8 aylık hamile olduğundan şu anda tutulduğu Louisiana'da onu ziyaret edemediğine dikkati çekti.

Halil'in tutuklanmasının anayasadaki ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu vurgulayan Sisay, "Halil serbest bırakılmalı ve ilk çocuklarının doğumunu beklerken eşiyle birlikte evde olmalı ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Trump yönetimi Halil'in New York'ta tutuklandıktan sonra götürüldüğü Louisiana'da hakim karşısına çıkmasını isterken, Halil'in avukatları Louisiana bölgesindeki yargıçların Cumhuriyetçi parti eğilimlerine dikkati çekerek davanın New York veya New Jersey'de görülmesini talep etmişti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle birlikte evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.