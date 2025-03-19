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Dünya
AA 19.03.2025 19:26

Gazze'deki hükümet: İsrail'in BM ofisini hedef almasını en güçlü şekilde kınıyoruz

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ni (UNOPS) hedef almasını kınadı ve İsrail'i bu suçlarından sorumlu tutacak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in BM ofisini hedef almasını en güçlü şekilde kınıyoruz
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de BM Proje Hizmetleri Ofisi'ni (UNOPS) doğrudan hedef alması en güçlü şekilde kınandı.
 
İsrail ordusunun insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde insani yardım çabalarını ve uluslararası kuruluşların görevlerini yerine getirmesini engellemek amacıyla bu kurum ve çalışanlarını hedef aldığı vurgulandı.
 
Açıklamada İsrail saldırısının hedefi olan UNOPS çalışanlarının isimlerine yer verildi.
 
İsrail saldırısında ölen UNOPS çalışanının Marin Marinov olduğu, yaralanan Joel Fournet ile Alexander Papan'ın durumunun kritik; Berthon Nicklaus, Arnold Neil ve David Petron'un da ağır yaralandığı kaydedildi.
 
İnsani yardım çalışanlarının hedef alınmasından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, bu saldırının uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanlarını koruyan Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.
 
"Uluslararası sessizliği ve yardım çalışanlarını korumadaki başarısızlığı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, işlediği bu suçlardan sorumlu tutulmamasının İsrail'i Gazze'de daha fazla ihlalde bulunmaya ve daha fazla insani yardım kuruluşunu hedef almaya teşvik ettiği ifade edildi.
 
İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı "aç bırakma siyasetini" sıkılaştırmak için insani çalışmaları sistematik olarak hedef aldığı ve insani yardımın ulaştırılmasını engellediği aktırıldı.
 
BM'ye seslenilen açıklamada, İsrail'in işlediği suç karşısında net ve güçlü bir tavır alma ve bünyesinde faaliyet gösteren yardım ekiplerinin hedef alınmasını durdurmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.
 
İsrail'i insani yardım çalışanlarına karşı sürdürdüğü suçlardan sorumlu tutacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması istendi.
 
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombalamış, saldırıda 1 yabancı çalışan ölmüş, 5 kişi de ağır yaralanmıştı.
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