Hamas: İsrail, Gazze'deki insani felaketi derinleştirmek için yardım çalışanlarını hedef alıyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerini hedef aldığı saldırıya tepki gösterildi.

İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım uyguladığı vurgulanan açıklamada, "Siyonist düşman, masum sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alarak Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırılarını sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

BM kurumunda çalışanların hedef alınmasının "uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de insani felaketi derinleştirmek, yardım çalışanlarını korkutmak ve onları Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmekten caydırmak için sistematik şekilde insani yardım çalışanlarını hedef alan bir siyaset güttüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun daha önce de Gazze'deki durumu kötüleştirmek ve Filistinlileri en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak için BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile diğer uluslararası insani yardım kuruluşlarından yüzlerce çalışanı öldürdüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, "İsrail'in işlediği bu suç karşısında kararlı bir duruş sergileme, Binyamin Netanyahu hükümetinin faşist tutumunu kınama ve insanlığa karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için ciddi çalışma yürütme" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombalamış, saldırıda 1 yabancı çalışan ölmüş, 5 kişi de ağır yaralanmıştı.

Hedef alınan yabancı çalışanların, Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu aktarılmıştı.

Söz konusu yabancı personelin uyrukları hakkında ayrıntı verilmezken, BM'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.