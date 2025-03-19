Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2025 16:49

Katil İsrail'in Gazze'ye 2 gündür düzenlediği saldırılarda 183 Filistinli çocuk öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak, 18 Mart gecesi başlattığı saldırılarda 183 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katil İsrail'in Gazze'ye 2 gündür düzenlediği saldırılarda 183 Filistinli çocuk öldü

Bakanlığın paylaştığı infografikte, İsrail'in iki gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında ölenlerin neredeyse yüzde 42'sinin çocuklardan oluştuğu aktarıldı.

İsrail'in 18 Mart'ın ilk saatlerinde başlattığı saldırılarında yaşamını yitirenler 436 kişinin 183'ünün çocuklardan, 94'ünün kadınlardan ve 34'ünün yaşlılardan oluştuğu belirtildi.

Gazze'de 125 yetişkin erkeğin de İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında 678 kişinin yaralandığı, bunlardan 224'ünün çocuk ve 169'unun da kadın olduğu paylaşıldı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Çocuk
Sıradaki Haber
BM komisyonuna göre Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli
17:27
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
17:26
İstanbul Başsavcılığı: Gözaltındakilere ilaçları verilmekte, doktor kontrolü de yapılmaktadır
16:47
Gaziantep'te belediyenin yaptığı 100 konut yetimlere tahsis edilecek
16:46
BM komisyonuna göre Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi
16:29
2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
Vietnam'ın yüzen pazarları
Vietnam'ın yüzen pazarları
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ