Katil İsrail'in Gazze'ye 2 gündür düzenlediği saldırılarda 183 Filistinli çocuk öldü

Bakanlığın paylaştığı infografikte, İsrail'in iki gündür Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında ölenlerin neredeyse yüzde 42'sinin çocuklardan oluştuğu aktarıldı.

İsrail'in 18 Mart'ın ilk saatlerinde başlattığı saldırılarında yaşamını yitirenler 436 kişinin 183'ünün çocuklardan, 94'ünün kadınlardan ve 34'ünün yaşlılardan oluştuğu belirtildi.

Gazze'de 125 yetişkin erkeğin de İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında 678 kişinin yaralandığı, bunlardan 224'ünün çocuk ve 169'unun da kadın olduğu paylaşıldı.