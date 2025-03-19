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Dünya
AA 19.03.2025 16:20

Çin istihbaratı, devlet sırlarını satan mühendise idam cezası verildiğini bildirdi

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yabancı istihbarat servislerine sattığı tespit edilen bir mühendise idam cezası verildiğini açıkladı.

Çin istihbaratı, devlet sırlarını satan mühendise idam cezası verildiğini bildirdi

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, soyadının "Liu" olduğu belirtilen, kamuya ait bir araştırma enstitüsünde çalışan asistan mühendis hakkındaki casusluk davasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Liu'nun çalıştığı enstitüdeki koşullarından memnun olmadığı, terfilerde göz ardı edildiğini düşündüğü için mutsuz olduğu, bu yüzden istifa ederek ayrıldığı, ayrılmadan önce devlet sırrı niteliğindeki çok sayıda bilgiyi yasa dışı olarak kopyaladığı belirtildi.

Eski mühendisin, istifasının ardından bir menkul kıymetler yatırım şirketinde çalışmaya başladığı, burada giriştiği bazı riskli yatırımların başarısız olmasının ardından borç yükü altına girdiği ifade edilen açıklamada, mali sıkıntı içindeki Liu'nun elindeki bilgileri satmak için bir yabancı istihbarat kuruluşu ile bağlantıya geçtiği, "devlet sırrı" niteliğindeki bilgileri para karşılığı sattığı, ardından yurt dışından birkaç ülkenin daha istihbarat kuruluşlarına aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Liu'nun daha sonra yakalanarak casusluktan yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilerek, cezanın tarihi ve infaz edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

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