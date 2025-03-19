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Dünya
AA 19.03.2025 18:21

Katil İsrailli Bakandan Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etme tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesi bozarak saldırıları tekrar başlattıkları Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti.

Katil İsrailli Bakandan Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etme tehdidi
[Fotograf: AA]

Katz yaptığı açıklamada, 19 Ocak'taki ateşkes öncesinde olduğu gibi Gazze'deki Filistinlileri sürgün etmeye yeniden başlayacaklarını söyledi.

Gazze'deki Filistinlilere "Tüm bedeli siz ödeyeceksiniz." diye seslenen Katz, "Esirleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tamamen yıkım ve imhadır." tehdidinde bulundu.

Katz, bunun son uyarı olduğunu ve şu anki saldırıların sadece bir ilk adım olduğunu ileri sürerek Gazze halkının sürgününe yerinden başlayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyesine uyulmasını söyleyen Katz, İsrailli esirler serbest kalmaz ve Hamas Gazze'den çıkarılmazsa "İsrail, daha önce hiç bilmediğiniz güçlerle harekete geçecektir." dedi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyuruldu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" eleştirdi. İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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