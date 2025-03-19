Hamas: İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni kapatması ateşkes anlaşmasına darbedir

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi'ni kapatmasına değindi.

Kanu, "İşgalci İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni kapatması ateşkes anlaşmasına tam bir darbedir, Gazze'nin ablukasının sıkılaştırılması ve halkının bunaltılmasının şiddetlendirilmesidir." ifadesini kullandı.

İsrail ihlallerine ilişkin Kanu, "Gazze, mübarek ramazan ayına saygı gösterilmeden ve uluslararası kanunlar umursanmadan soykırıma, ablukaya ve açlığa maruz kalıyor." açıklamasında bulundu.

Kanu, İsrail'in ABD'nin koruması ve uluslararası çevrelerin sessizliğinden faydalanarak Gazze'de hayatı yok ettiği ve imzaladığı ateşkes anlaşmasını reddettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Kanu, hareketin, ateşkesin ikinci aşama müzakereleri ile çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasını kapsayan önerileri tartışmaya açık olduğunun altını çizdi.

Kanu, Hamas'ın kan dökülmesinin son bulması, savaşın kalıcı olarak durması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi için her türlü çabaya açık olduğunu aktardı.

Hamaslı yetkili, "Savaş halinin devam etmesi yalnızca (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğine hizmet ediyor ve Gazze'deki esirlerin hayatlarını tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

"Gazze'nin kuzeyine doğru uzanan Selahaddin Caddesi'nin bazı kısımları kapatıldı"

Yedioth Ahranoth'ta yer alan haberde, "İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Netzarim bölgesinde, Gazze'nin kuzeyine doğru uzanan Selahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapattığı" ifade edilmişti.

Selahaddin Caddesi'nin kapatılmasının, Hamas' ve Filistinlilere yönelik "ek bir baskı aracı" olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesiminde "nokta atışı" kara saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 Filistinli yaralandı.