Açık -2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2025 00:53

BM yetkilileri Gazze'de görevli personelinin öldürülmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) ait misafirhanelere yönelik saldırıda personelinin öldürülmesine tepki gösterirken, olayın soruşturulmasını talep etti.

BM yetkilileri Gazze'de görevli personelinin öldürülmesine tepki gösterdi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açık bir şekilde konumu bilinen bir BM yerleşkesine yönelik saldırının "sinir bozucu" olduğunu ifade eden Fletcher, "Meslektaşımızın ailesiyle birlikte yas tutuyoruz ve çalışmalarına devam edenler için sorularımızın cevaplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fletcher, uluslararası hukuk uyarınca BM personeli dahil sivillerin asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası toplum, soruşturma ve hesap verebilirliğin sağlanması için bize destek olmalı." vurgusunu yaptı.

Russell, meslektaşlarının öldürülmesi nedeniyle yıkıma uğradıklarını belirterek, insani yardım çalışanlarının her zaman korunması gerektiğini kaydetti.

Bahous, insani yardım çalışanlarının hedef olmadığına dikkati çekti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, UNOPS'a ait 2 misafirhanede patlama gerçekleştiğini, patlamaya neden olan saldırının nereden geldiğini tespit etmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Saldırıyı düzenleyenlerin soruşturmayla ortaya çıkacağına işaret eden Haq, çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.

Haq, UNOPS tesislerinin konumlarının daha önce İsrailli yetkililere saldırı olmaması için açık bir şekilde bildirildiğini aktarmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:58
Cenin Belediye Başkanı Cerrar: İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti
00:20
Bakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü
00:15
RTÜK Başkanı Şahin: Resmi açıklamalar dikkate alınmalı
23:21
Katil İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor
23:14
Piyasa gelişmelerine sıkı takip
22:42
Emine Erdoğan: Çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık
Bazı illerde eğitime ara verildi
Bazı illerde eğitime ara verildi
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ