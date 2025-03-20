BM yetkilileri Gazze'de görevli personelinin öldürülmesine tepki gösterdi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açık bir şekilde konumu bilinen bir BM yerleşkesine yönelik saldırının "sinir bozucu" olduğunu ifade eden Fletcher, "Meslektaşımızın ailesiyle birlikte yas tutuyoruz ve çalışmalarına devam edenler için sorularımızın cevaplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fletcher, uluslararası hukuk uyarınca BM personeli dahil sivillerin asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası toplum, soruşturma ve hesap verebilirliğin sağlanması için bize destek olmalı." vurgusunu yaptı.

Russell, meslektaşlarının öldürülmesi nedeniyle yıkıma uğradıklarını belirterek, insani yardım çalışanlarının her zaman korunması gerektiğini kaydetti.

Bahous, insani yardım çalışanlarının hedef olmadığına dikkati çekti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, UNOPS'a ait 2 misafirhanede patlama gerçekleştiğini, patlamaya neden olan saldırının nereden geldiğini tespit etmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Saldırıyı düzenleyenlerin soruşturmayla ortaya çıkacağına işaret eden Haq, çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.

Haq, UNOPS tesislerinin konumlarının daha önce İsrailli yetkililere saldırı olmaması için açık bir şekilde bildirildiğini aktarmıştı.