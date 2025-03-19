Katil İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, "İşgal güçleri gelecek 24 saat içinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurmayı planladıklarını belirten bir duyuru yayınladı." dedi.

Metahin, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin eşyalarını almak için evlerine gitmelerine de engel olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun bir harita paylaştığını aktaran Metahin, söz konusu haritada yıkılması planlanan evlerin kırmızı ile işaretlendiğini belirtti.

İsrail'in "sokakları genişletmek ve Filistinlilerin evlerinin bulunduğu alanlara caddeler, acil durum ofisleri ve hizmet tesisleri" kurmayı planladığını aktaran Metahin, "Cenin kampında yaşananlar işgalci İsrail'in burada uzun süre kalma niyetinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Metahin, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana kamptaki 600 evin yaşanmaz hale geldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili ayrıca İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusu 5 binin altına düşürme niyetinde olduğunu vurguladı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.