Çok Bulutlu -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2025 23:19

Katil İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 58 gündür saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 66 evi yıkmayı planladığı belirtildi.

Katil İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin,  "İşgal güçleri gelecek 24 saat içinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurmayı planladıklarını belirten bir duyuru yayınladı." dedi.

Metahin, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin eşyalarını almak için evlerine gitmelerine de engel olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun bir harita paylaştığını aktaran Metahin, söz konusu haritada yıkılması planlanan evlerin kırmızı ile işaretlendiğini belirtti.

İsrail'in "sokakları genişletmek ve Filistinlilerin evlerinin bulunduğu alanlara caddeler, acil durum ofisleri ve hizmet tesisleri" kurmayı planladığını aktaran Metahin, "Cenin kampında yaşananlar işgalci İsrail'in burada uzun süre kalma niyetinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Metahin, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana kamptaki 600 evin yaşanmaz hale geldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili ayrıca İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusu 5 binin altına düşürme niyetinde olduğunu vurguladı.

Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir
Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: Dökülen masum insanların kanından Washington sorumludur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
Piyasa gelişmelerine sıkı takip
22:42
Emine Erdoğan: Çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık
22:24
Hamas: Dökülen masum insanların kanından Washington sorumludur
21:34
DMM: "Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" haberi manipülasyon içermektedir
22:22
Beyaz Saray: Trump ile Zelenski, enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı
21:39
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konuldu
"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
"Kabe Yolunda: Mukaddes Yolculuk Hatıraları Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ