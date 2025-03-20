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Dünya
AA 20.03.2025 03:07

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyemiz öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyemiz öldü

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Albay Zeynelabidin el-Mahturi, Binbaşı Ali el-Habbari, Binbaşı Salih el-Eşvel, Yüzbaşı Avad Ali Avad ve Yüzbaşı Muhammed Ganim'in yanı sıra 11 subayın cenazelerinin, 19 Mart Çarşamba günü başkent Sana'da toprağa verildiği belirtildi.

Haberde, bu kişilerin ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilirken, ne zaman ve nerede öldüklerine dair bilgiye yer verilmedi.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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