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Dünya
AA 25.11.2024 11:38

Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

Sosyal medya platformları X, Instagram, Facebook ve TikTok, Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için önerilen yasa tasarısının ertelenmesini talep etti.

Sosyal medya platformları, Avustralya'da çocukların erişimini engellemeyi öngören tasarının ertelenmesini istedi

Ülkede bu sosyal medya platformlarını temsil eden Dijital Endüstri Grubu AŞ'nin yöneticisi Sunita Bose, Senatoda ifade verdi.

Bose, Avustralya hükümetinin sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturduğu ekibin çalışmalarını Haziran 2025'te tamamlayacağını kaydederek, çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için önerilen yasa tasarısının bu çalışmalar sonuçlanana kadar ertelenmesinin gerektiğini ifade etti.

Avustralyalı Senatör Ross Cadell'in sosyal medya platformlarında hesap oluşturma konusundaki yaş kısıtlamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bose, platformların bu konuda geliştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Bose, önerilen yasa tasarısının bazı çocukları izole ederek "karanlık ve daha az güvenli çevrim içi mecralara" iteceğini ve yasanın geçmesi halinde "çocukların güvenliğinin tehlikeye gireceğini" ileri sürdü.

Senatör Jacqui Lambie'nin sosyal medya platformlarının çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için neden bazı algoritmalar kullanmadığı sorusunu yanıtlayan Bose, böyle algoritmaların kullanımda olduğunu ve daha iyi çalışması için yatırımların sürmesi gerektiğini kaydetti.

İletişim Bakanı Rowland, yasa tasarısını destekledi

Senatoya ifade veren Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland ise sosyal medyanın mevcut haliyle çocuklar için "güvenli olmadığını" belirtti.

Rowland, sosyal medyaya erişimin büyümenin "belirleyici özelliği" olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek "Hayatta sürekli bildirimlerden, bitmek bilmeyen kaydırmalardan ve fenomenler tarafından sunulabilecek sahte ve gerçekçi olmayan mükemmeliyetçiliğe uyma baskısından daha fazlası var" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı

Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyecek yasa tasarısı ülkenin gündemini meşgul ediyor.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, teklif edilen tasarıyı destekleyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının çocukların "akıl sağlığına zarar verdiğini" ifade ederek çocukların dışarıda oynamasının gerektiğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde sosyal medya platformlarının bir sene içerisinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Buna uymayan platformlar, yaklaşık 33 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar lira) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki büyük partiler tarafından desteklenen tasarının bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

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