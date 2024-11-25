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Dünya
AA 25.11.2024 11:20

Fransa'yı da etkisi altına alan Bert Fırtınası nedeniyle 9 vilayette turuncu alarm verildi

İngiltere ve İrlanda’nın ardından Fransa’da da etkili olan Bert Fırtınası sebebiyle ülkenin 9 vilayetinde turuncu alarm verildi.

Fransa'yı da etkisi altına alan Bert Fırtınası nedeniyle 9 vilayette turuncu alarm verildi

Hafta sonu İngiltere ve İrlanda'da sele ve ulaşımda aksamalara yol açan Bert Fırtınası, Fransa’nın doğu ve orta kesimlerini etkisi altına aldı.

Fransız Meteoroloji Ajansı Metro-France, saatteki hızı 120 kilometreyi aşan Bert Fırtınası'nın akşam saatlerine kadar Allier, Saone-et-Loire, Jura, Puy-de-Dome, Loire, Rhone, Ain, Haute-Loire ve Isere vilayetlerinde hayatı olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle bu vilayetlerde turuncu alarm verildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle uyarı verilen eyaletlerin bulunduğu Auvergne Rhone-Alpes bölgesinde tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Hafta sonu İngiltere ve İrlanda’da Bert Fırtınası yüzünden sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. İngiltere’nin farkı bölgelerinde yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, Kuzey İrlanda’daki çok sayıda evi su basmıştı.

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