Duman -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.11.2024 10:41

Endonezya'da ani sel ve toprak kaymaları sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda ani sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Endonezya'da ani sel ve toprak kaymaları sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde ani sel ve heyelanların meydana geldiğini açıkladı.

Nadeak, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti.

Afetlerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nadeak, ikisi çocuk 6 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Nadeak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

ETİKETLER
Endonezya Sel
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 74,14 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Emtia piyasasında savaş fiyatlaması görüldü
11:21
Fransa'yı da etkisi altına alan Bert Fırtınası nedeniyle 9 vilayette turuncu alarm verildi
11:27
Merkez Bankası Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni yayımladı
11:25
UCM'nin hakkında tutuklanma emri çıkardığı katil Gallant, ABD'ye gidecek
11:18
Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor
11:24
Karda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı
Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı sonbahar renkleriyle büyülüyor
Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı sonbahar renkleriyle büyülüyor
FOTO FOKUS
Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ