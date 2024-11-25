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Dünya
Reuters 25.11.2024 09:49

Kargo uçağı, Litvanya'da iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta havalimanına iniş için alçalan DHL firmasına ait kargo uçağı, yakınlardaki bir evin üzerine düştü. Evdeki 12 kişi olaydan sağ kurtulurken, kazada bir kişi öldü.

DHL lojistik şirketine ait bir kargo uçağı, bugün yerel saatle 03.30 sıralarında Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü.

Reuters'a açıklama yapan havalimanı, emniyet ve itfaiye yetkilileri, ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını açıkladı. Vilnius polisi, daha sonra sağlık ekiplerinin üç kişiye müdahale ettiği bilgisini verdi.

DHL adına SWIFT havayolu tarafından işletilen uçak, Almanya'nın Leipzig kentinden kalkmıştı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi'nden bir sözcü, uçağın bir evin üzerine düştüğünü, evdeki herkesin kazadan kurtulduğunu bildirdi. Kazanın ardından itfaiye ekipleri olay yerine giderek başkent Vilnius'taki havalimanının pistinin yaklaşık 1,3 kilometre kuzeyinde bulunan binada çıkan yangına müdahale etti. Olay yeri polis kordonuna alınırken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi'nden daha sonra yapılan açıklamada, kazanın sebeplerinin araştırıldığı, uçaktaki mürettebat için başlatılan arama-kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Litvanya polisi de uçağın düştüğü evdeki 12 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, kazanın uçağın iniş için alçaldığı sırada yaşandığını açıkladı. Kurtarma servislerinin açıklamasına göre, ekipler, kayıp bir kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
Kargo uçağı iniş için alçaldığı sırada evin üzerine düştü
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