Milyonlarca kullanıcısıyla kitlelere etkileme gücüne sahip sosyal medya devleri yine Kongre'nin radarında.

Bu kez Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, internette ve sosyal medyada yanlış bilgi ve dezenformasyon konusunda sosyal medya platformlarını incelemeye aldı, görüşmeye çağırdı.

Facebook, Google, Twitter’ın başındaki isimler perşembe günü Kongre’nin yolunu tutacak ve yanlış bilginin yayılmasıyla ilgili hangi önlemleri aldıklarına yönelik raporlarını sunacak.

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey, kriz zamanlarında yanlış bilgi ve komplo teorilerinin yayılmasındaki rolü nedeniyle zorlu sorularla ter dökecek.

Kurucuları zorlu sorular bekliyor

Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone Jr., İletişim ve Teknoloji Alt Komitesi Başkanı Mike Doyle ve Tüketicinin Korunması ve Ticaret Alt Komitesi Başkanı Jan Schakowsky görüşmeyi duyururken platform yöneticilerine pek de ılımlı yaklaşmayacaklarının sinyalini verdi.

Başkanlar, Covid-19 aşısı hakkında yalanlar olsun ya da seçim sahtekarlığı iddialarının çürütülmesi olsun, bu çevrimiçi platformlar yanlış bilgilerin yayılmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Ulusal krizlerin gerçek hayatta yoğunlaşmasına ve halk sağlığı ile güvenliği açısından kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olduğuna vurgu yaptı.

Duyuruda "Sektörün özdenetimi başarısız oldu. Sosyal medya şirketlerini yanlış bilgilendirme ve dezenformasyona izin veren durumlarını değiştirme çalışmalarına başlamalıyız" denildi.



Facebook, Google ve Twitter kurucularının yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılmasını engellemek için attığı tüm adımları özetlemesi bekleniyor.

Ancak bunun milletvekillerini tatmin etmek için yeterli olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Önlemler alındı ancak yeterli olmadı

Facebook’un raporu önceden açıklanmıştı. Platform Ekim ve Aralık 2020 arasında 1,3 milyardan fazla sahte hesabı devre dışı bırakmıştı.

Twitter, kullanıcıların yanıltıcı tweetleri tanımlamasını sağlayan, Birdwatch adlı yeni bir topluluk odaklı forum üzerinde çalışıyor.

Google'ın sahibi olduğu YouTube, zararlı yanlış bilgilendirmeyi önleyecek tedbirler aldı.

Ancak tüm bu çabalar yanlış bilgilerin yayılmasını engellemedi.

Platformlarda bilgi kirliliği devam ediyor.