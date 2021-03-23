İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, artırılmış konuşlandırma ile teknolojik avantajın, daha az insanla daha fazla etki sağlanabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Wallace, silahlı kuvvetlerin büyük oranda elden geçirildiğini ve bunun "kitlesel seferberlikten bilgi çağı hızına geçişe" işaret ettiğini belirtti.

Ülkenin yeni güvenlik tehditlerini bulabilmesi ve anlayabilmesi gerektiğini vurgulayan Wallace, hükümetin savunma harcamalarını 4 yıl içinde 24 milyar sterlin artıracağını kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı, ordunun halihazırda 76 bin 500 personele sahip olduğunu, 2025 yılına kadar bu sayının 72 bin 500'e çekilmesinin planlandığını söyledi.