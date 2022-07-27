Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde 170 karatlık pembe bir elmas (The Lulo Rose) bulunduğu, bunun son 300 yılda keşfedilen en büyük pembe elmaslardan biri olduğu vurgulandı.



Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi.

İhale ile satışa çıkacak



Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.



Öte yandan 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık `Pembe Yıldız` adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan `en pahalı pembe elmas` olarak biliniyor.