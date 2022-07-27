Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Japonya'da dehşet saçan maymunlardan biri öldürüldü
Yetkililer, Japonya'da haftalardır halka saldıran bir maymun çetesinin üyesinin yakalanıp öldürüldüğünü söyledi.
Yamaguchi'de makaklar yaklaşık 50 kişiyi yaraladı.
Erkek primat, özel olarak görevlendirilmiş avcılar tarafından salı akşamı bir lisenin arazisinde bulundu.
Sakinleştirildi ve daha sonra saldırılardan sorumlu hayvanlardan biri olarak tanımlanarak öldürüldü.
Yetkililer, yaklaşık üç hafta önce yetişkinlere ve çocuklara yönelik saldırıların başlamasından bu yana maymunları avlıyor.
Yaralanmaların çoğu hafif çizikler ve ısırıklar.
Yerel tarım departmanından bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayların hala bildirildiğini ve çetenin diğer üyelerini arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Etiketler: Japonya
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