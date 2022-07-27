Yamaguchi'de makaklar yaklaşık 50 kişiyi yaraladı.

Erkek primat, özel olarak görevlendirilmiş avcılar tarafından salı akşamı bir lisenin arazisinde bulundu.

Sakinleştirildi ve daha sonra saldırılardan sorumlu hayvanlardan biri olarak tanımlanarak öldürüldü.

Yetkililer, yaklaşık üç hafta önce yetişkinlere ve çocuklara yönelik saldırıların başlamasından bu yana maymunları avlıyor.

Yaralanmaların çoğu hafif çizikler ve ısırıklar.

Yerel tarım departmanından bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayların hala bildirildiğini ve çetenin diğer üyelerini arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.