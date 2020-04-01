Somaliland Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muse Bihi Abdi'nin, ülkede COVID-19'a karşı tedbirler kapsamında 574 mahkumu affettiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, ülkede salgınla mücadelede uygulanan tedbirler kapsamında alındığı ve mahkumların adi suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğu ifade edildi.

Somaliland'de dün İngiltere'den gelen Çin ve İngiliz vatandaşlarına yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 5 bin 786 COVID-19 vakası görüldü, 196 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.