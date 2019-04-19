Harp Okulundan mezun olan 330 asker için başkent Mogadişu'da düzenen törene, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

Somali Başbakanı Hayri, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Somali'nin gurur duyacağı bir gündür" dedi.

Mezun olanları tebrik eden Hayri, askerlerin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele konusunda önemli rol oynayacaklarını kaydetti.

Başbakanı Hayri, Türkiye'nin Somali'ye verdiği katkılardan dolayı şükranlarını sundu.

Kaynak: AA