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Dünya
AA 12.03.2025 15:29

Somali'de otel saldırısı 24 saatten fazla süre sonra sonlandırıldı

Somali'nin Beledweyne şehrinde, terör örgütü Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırı, operasyonlarla sona erdirildi.

Somali'de otel saldırısı 24 saatten fazla süre sonra sonlandırıldı
[Fotograf: AA]

Beledweyne Belediye Başkanı Omar Alasow, düzenlediği basın toplantısında, Eş-Şebab'ın dün bir otele düzenlediği saldırının 24 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Alasow, güvenlik güçlerinin otele düzenlediği operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Saldırganların 6 kişi olduğunu belirten Alasow, bunlardan 4'ünün kendini patlattığını, ikisinin ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, otelde bulunan kabile liderlerini, memurları ve sivilleri kurtarmak için dünden beri operasyon yaptığını kaydeden Alasow, otelde güvenliğin sağlandığını dile getirdi.

Somali'nin güneyindeki Hiran bölgesinde bulunan Hirşabele eyaletinin Beledweyne kentinde terör örgütü Eş-Şebab'ın Kahire Oteli'ne dün başlattığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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