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Dünya
AA 12.03.2025 14:46

Hamas: Doha müzakerelerinden yeni adımlar bekliyoruz

Hamas, İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve esir takasına geçilmesi için 11 Mart’ta başlayan Doha müzakerelerinden yeni adımlar beklediklerini açıkladı.

Hamas: Doha müzakerelerinden yeni adımlar bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Hareketin sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması, insani yardımların girişinin yeniden başlaması ve "savaşın" sona erdirilmesi için Doha müzakerelerinden yeni adımlar beklediklerini söyledi.

Kanu, "İsrail ateşkes anlaşmasından çekildi ve bu, uluslararası irade ve tüm ara bulucuların anlaşmayı kalıcı hale getirme ve savaşı sona erdirme çabalarıyla çelişiyor." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın müzakerelerin her aşamasında esneklik gösterdiğini ve olumlu yaklaştığını belirten Kanu, hareketin İsrail’i anlaşmaya uymaya zorlamak ve halkının taleplerini gerçekleştirmek için bu tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri sürüyor.

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