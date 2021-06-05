Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Somali'de Mogadişu Polis Yetkilisi Abdifatah Hassan, Mogadişu'ya bağlı Ex-control Afgoye'deki küçük bir pazarda bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Hassan, "Patlamaya neyin sebep olduğunu henüz bilmiyoruz ama saldırının, intihar yeleği giymiş bir intihar bombacısı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.
8 kişi tedavi altında
Hassan, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı öne sürüldü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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