Somali'de Mogadişu Polis Yetkilisi Abdifatah Hassan, Mogadişu'ya bağlı Ex-control Afgoye'deki küçük bir pazarda bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Hassan, "Patlamaya neyin sebep olduğunu henüz bilmiyoruz ama saldırının, intihar yeleği giymiş bir intihar bombacısı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

8 kişi tedavi altında

Hassan, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.