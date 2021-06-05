Japonya, Çin'e ait gemilerin, 112 gündür Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar yakınında dolaştığını açıkladı. Açıklamada, gemilerin yakından takip edildiğinin altı çizildi.

Japonya'dan yapılan açıklamaya göre, Çin gemileri, Nisan ayında 4 gün, mayıs ayında da 5 gün Japonya karasularına girdi.

"Mümkün olan tüm önlemleri alacağız"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak," İzleme ve istihbarat için mümkün olan tüm önlemleri alacağız" dedi.

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.