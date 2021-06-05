Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: PKK ortak düşman
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de IKBY'nin ortak düşmanıdır" denildi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü tarafından bugün düzenlenen terör saldırısında 5 Peşmerge mensubunun hayatını kaybetmesi ve 4'ünün de yaralanmasından üzüntü duyduk" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarda IKBY makamlarının yanındayız" denildi.
Peşmerge'ye pusu kuruldu
IKBY Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu açıklanmıştı.
Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.
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