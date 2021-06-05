Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü tarafından bugün düzenlenen terör saldırısında 5 Peşmerge mensubunun hayatını kaybetmesi ve 4'ünün de yaralanmasından üzüntü duyduk" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "PKK terör örgütü hem Türkiye hem Irak hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarda IKBY makamlarının yanındayız" denildi.

Peşmerge'ye pusu kuruldu

IKBY Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.