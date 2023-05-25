Somali'de 5 ayda 1 milyon kişi evini terk etti

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Somali Direktörü Muhammed Abdi, Somali'deki iç göçün alarm veren seviyeye yükseldiğine dikkati çekti.

Son 5 ayda 1 milyon kişinin evini bırakarak göç etmek zorunda kaldığını belirten Abdi, bunun gelecek aylarda daha da artabileceğinden endişe ettiklerini vurguladı.

Abdi, ülkedeki iç göçe Eş-Şebab terör örgütünün neden olduğu güvenlik sorunlarının yanında kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin de etkili olduğunu kaydetti.

Göçün en fazla olduğu bölgelerin, ülkenin ortasındaki Hiran ile güneyinde bulunan Gedo olduğu bilgisini paylaşan Abdi, ülkedeki iç göç sayısının 3,8 milyonu aştığını sözlerine ekledi.