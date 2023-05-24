Çekya İsveç'ten 2,7 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı satın alacak

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, yaptığı açıklamada, İsveçli BAE Systems Hägglunds AB şirketi tarafından üretilen 246 adet CV 90 zırhlı muharebe aracı satın alma anlaşmasının 2,7 milyar dolar değerinde olduğunu ve hükümet tarafından onaylandığını belirtti.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, İsveç tarafıyla ilk teslimatın 2026’da yapılması, geri kalanının ise 2030’da tamamlanması üzerine karşılıklı imzaların atıldığı aktarıldı.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ise yaptığı açıklamada, "CV 90 zırhlı muharebe aracının Çekya için doğru seçim olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Çekya yetkilileri ayrıca, Alman yapımı Leopard-2 A8 tankı satın almak için de Alman hükümetiyle görüşmeler yapacaklarını duyurdu.

Çekya ordusu, Sovyet dönemi T-72 tanklarının modernize edilmiş versiyonlarını kullanıyor ve Ukrayna'ya onlarca T-72 tankı verdikten sonra Almanya'dan 14 Leopard-2 A4 tankı almak üzere anlaşma imzalamıştı.

Çekler ayrıca, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak için de ABD ile görüşmelerini sürdürüyor fakat iki devlet arasında henüz bir anlaşma yapılmadı.

BAE Systems Hägglunds AB’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre CV 90, başta İsveç olmak üzere Norveç, İsviçre, Hollanda, Finlandiya, Estonya ve Danimarka tarafından kullanılıyor.