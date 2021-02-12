Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Sofya’nın Orlandovtsi semtinde bulunan ve “42’nci Parsel” olarak bilinen Türk Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Mezarlıkta yapılan inceleme çalışmaları sonucunda mezarlığın bakıma ve restorasyona ihtiyaç duyduğu tespit edildi.

Mezarlık, Osmanlı ve Türk tarihi açısından önemli

Osmanlı padişahlarından V. Murad'ın 1930'da ölen kızı Fatma Sultan'ın yanı sıra Bulgaristan'ın önde gelen Müslüman din adamları, siyasetçileri, sanatçıları ve edebiyatçılarının da defnedildiği mezarlık, Bulgaristan’daki Osmanlı ve Türk tarihi açısından önemli.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçi Sekizkök, “Mezarlıklar bizi geçmişimize bağlayan önemli kültür hazinelerimizdir. Aynı zamanda onların muhafazası, bakımı ve restorasyonu da çok önemlidir. Bulgaristan ile ilişkilerimizde bunu önemli bir iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Mezarlığın kapasitesi doldu

42’nci Parsel olarak bilinen mezarlığın kapasitesi uzun süredir dolu olduğundan, başkentte vefat eden Müslümanlar sınırlı kapasiteli diğer mezarlıklarda toprağa veriliyor.

Büyükelçi Sekizkök, Başmüftü Hacı ve beraberlerindeki heyet, burada defnedilmiş olan Fatma Sultan ile Türk politikacı, din adamı ve aydınların mezarlarını ziyaret ederek dua etti.