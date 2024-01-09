Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 09.01.2024 11:01

Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Slovenya’nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasında mahsur kalan 5 kişi, suların çekilmesiyle Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi’nden dün akşam yapılan açıklamada, “Krizna mağarasında mahsur kalanlar için başlatılan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Saat 15.05'te tüm kurtarma ekipleri ve mahsur kalan kişiler mağaradan çıktı. Kurtarma ekiplerini ve lojistik destek sağlayan ekipleri bu büyük eylem için kutluyoruz” denildi.

Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı
Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı

İki rehber ve üç turistten oluşan ekip, 6 Ocak’ta yerel saatle 08.00’de mağaraya giriş yapmıştı.

Üçüncü rehber, ekibin saat 15.00’te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmediğini görünce yetkililere ihbarda bulunmuştu.

Mağaraya giden kurtarma ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle mahsur kalanları tahliye edemedi ancak kuru giysi ve yiyecek ulaştırmıştı.

Sıradaki Haber
Ekvador'da çete elebaşı hapishaneden kaçtı, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Yapay güneş çalışmaları yeniden gündemde
12:34
Togg'a binenler "bilgi otobanı"nda da hızlı yol aldı
12:33
İsrail'in 3 ayda Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla
12:21
Bakan Yerlikaya: Teröristleri kaynağında etkisiz hale getiriyoruz
12:00
Antalya'da 2023'te turist rekoru kırıldı
11:58
Endonezya, Boeing 737 uçaklarını geçici olarak uçurmama kararı aldı
Iraklı Zennu bebeğin akciğerini besleyecek yapay damar Konya'da takıldı
Iraklı Zennu bebeğin akciğerini besleyecek yapay damar Konya'da takıldı
FOTO FOKUS
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ