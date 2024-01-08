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Dünya
DHA 08.01.2024 13:35

Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı

Slovenya’nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasına 6 Ocak’ta giriş yapan ve belirlenen saatte buluşma noktasına gelmeyen 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Mahsur kalan kişilerin mağara girişinden 2,1 kilometre uzaklıkta oldukları, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle tahliyenin henüz gerçekleşmediği ifade edildi.

Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi’nden yapılan açıklamada, 2 rehber ve 3 turistin, yerel saatle 08.00’de Krizna mağarasına giriş yaptıklarını açıkladı.

Üçüncü rehber, mahsur kalan ekibin saat 15.00’te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmemesi üzerine yetkililere ihbarda bulundu.

Saat 17.25 sıralarında mağara ulaşan Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle tahliye girişiminde bulunmadı, ancak mahsur kalanlara kuru giysi ve yiyecek ulaştırdı.

Servisten dün yapılan açıklamada, “Krizna mağarasındaki su seviyesi mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin vermemektedir. Beş mağara dalgıcından oluşan bir ekip, gıda paketi ve mahsur kalan kişiler için özel kuru giysilerle mağaraya girecektir. Mağaradaki su seviyesi akşama kadar düşer ve şu anda geçit vermeyen kısımlar açılırsa, bu kişiler tahliye edilecek. Eğer su seviyesi tahliyenin tamamen güvenli olamayacağı kadar yüksekse, mahsur kalan kişilerle ilgilenilecek ve mağaradan geri dönülecektir” denildi.

Tahliye bugün gerçekleşebilir

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi, dün gece yaptığı açıklamada su seviyesinin düşmeye başladığını tahliyenin 8 Ocak’ta gerçekleşebileceğini söyledi.

Açıklamada, “Mahsur kalanların durumları çok iyi ve istikrarlıdır. Yiyecek, içecek ve ısıtma cihazları ile yeterli şekilde donatılmıştır. Su yavaş yavaş çekilmeye başladı ve umarız yarına kadar koşullar, mahsur kalan kişilerin kurtarılmasının gerçekleşebileceği kadar iyileşir” ifadeleri kullanıldı.

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