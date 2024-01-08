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Dünya
AA 08.01.2024 13:36

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi: İsrail suçlarını örtbas etmek için gazetecileri öldürüyor

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "sivillere, çocuklara, kadınlara karşı işlediği suçları ve saldırılardaki başarısızlığını örtbas etmek ve medyayı gerçekleri duyurmaktan vazgeçirmek" amacıyla gazetecileri öldürdüğünü belirtti.

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi: İsrail suçlarını örtbas etmek için gazetecileri öldürüyor
[Fotograf: AFP]

Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın dün İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, Filistinli gazeteciler Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya'nın hedef alınması "gazetecileri gerçeği aktarmaktan alıkoymaya çalışan İsrail'in işlediği kasıtlı bir savaş suçu" olarak nitelendirildi.

İsrail'in gazetecileri öldürerek, "sivillere, çocuklara, kadınlara karşı işlediği suçları ve saldırılardaki başarısızlığını örtbas etmeyi" amaçladığı vurgulanan mesajda, uluslararası insan hakları kurumlarına "İsrail'in yargılanabilmesi için bu suçları belgelemeleri" çağrısında bulunuldu.

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İsrail uçaklarının dün Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

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