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Dünya
AA 08.01.2024 13:08

Avustralya'da 4 kişi, "sürüngen kaçakçılığı" ile suçlandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde yüzlerce sürüngeni Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne kaçırmaya çalışmakla suçlandı.

Avustralya'da 4 kişi, "sürüngen kaçakçılığı" ile suçlandı

9News sitesinin haberine göre, Hong Kong'a ulaşması planlanan ve içerisinde 59 kertenkelenin bulunduğu 9 paketin polis tarafından ele geçirilmesinin ardından yasa dışı hayvan ticaretini araştırmak üzere kurulan eyalet polisine bağlı "Raptor Ekibi", konuya ilişkin açıklama yaptı.

NSW eyaletinde hafta boyunca yürütülen baskınlar sonucu değeri 800 bin doları bulan 257 kertenkelenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin sürüngenleri Hong Kong'a kaçırmaya çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Başkomiser Andrew Koutsoufis, açıklamasında, kaçakçılık girişiminin "zalimce" olduğunu ifade ederek denizaşırı ülkelere gönderilmek üzere küçük kutularda saklanan kertenkelelere kötü koşullarda bakıldığını kaydetti.

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