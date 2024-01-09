Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 10:49

Japonya'daki depremlerde 202 kişi öldü

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye yükseldi.

Japonya'daki depremlerde 202 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Japonya'nın batısındaki İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

80'den fazla okulda ders başı yapılamadı

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatili sonrası 9 Ocak'ta ülke genelinde örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Noto Yarımadası genelinde akıbeti bilinmeyen kişi sayısının 102, çeşitli düzeyde yaralanmalardan tedavi görenlerin sayısının 565 olduğu aktarıldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

ETİKETLER
Japonya Deprem
Sıradaki Haber
ABD: Irak'taki askerleri geri çekmeyi planlamıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Yargıtay dergisi Cumhuriyetin 100. yılına özel sayı çıkardı
11:03
Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
11:04
Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı
11:02
FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu'ya hapis cezası
10:58
Ekvador'da çete elebaşı hapishaneden kaçtı, ülkede olağanüstü hal ilan edildi
10:52
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
FOTO FOKUS
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ