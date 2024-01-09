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Dünya
AA 09.01.2024 10:45

ABD: Irak'taki askerleri geri çekmeyi planlamıyoruz

Irak'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı" açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını bildirdi.

ABD: Irak'taki askerleri geri çekmeyi planlamıyoruz
[Fotograf: AA]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şu anda (çekilme konusunda) herhangi bir plandan haberdar değilim." diyen Ryder, DEAŞ ile mücadele kapsamında oluşturulan Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü (CJTF-OIR) misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

Ryder, Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduklarına dikkati çekti.

İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" isimli kişinin 4 Ocak'ta Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.

Irak hükümeti de bunun üzerine saldırıdan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonu sorumlu tutmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısını kınayarak "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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