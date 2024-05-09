Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2024 13:35

Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor

Slovenya'nın, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar alması bekleniyor.

Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor
[Fotoğraf: Getty]

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını duyurdu.

Fajon, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.

​​​​​​​Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Slovenya Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Avustralya Başbakanı Albanese, Refah'a kara saldırısına karşı olduklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
ÖSYM hafta sonu iki sınav yapacak
14:38
Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde toz taşınımı bekleniyor
14:43
Mucize ağaç ardıcın üretimi 4 milyona dayandı
14:14
İsrail'in Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü
14:05
Hasta taşıyan ambulansta yangın çıktı
14:01
THY'nin yolcu sayısı 25 milyonun üzerinde
Depremde fakülte binası yıkılan öğrenciler dünya yemeklerini prefabrik mutfakta öğreniyor
Depremde fakülte binası yıkılan öğrenciler dünya yemeklerini prefabrik mutfakta öğreniyor
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ