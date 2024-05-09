Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2024 12:00

İsrailli Bakan'dan skandal Refah isteği: Tamamen işgal edilsin

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, Tel Aviv’in kara saldırısı başlattığı kenti “tamamen işgal etmesi” çağrısı yaptı.

İsrailli Bakan'dan skandal Refah isteği: Tamamen işgal edilsin
[Fotograf: AA]

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Biden’ın İsrail'in Refah’a kara saldırısına tepki veren sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in “bağımsızlık savaşının henüz bitmediğini” öne süren Smotrich, 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtıkları Gazze’deki saldırıların devam etmesini ve zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin de “tamamen işgal edilmesini” istedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Biden’ın sözlerine tepki olarak, “Hamas Biden’ı seviyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Biden'dan Refah açıklaması

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ben-Gvir’i “İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle kabineden kovması” çağrısında bulunmuştu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türkiye'de her 15 dakikada bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor
12:47
Avustralya Başbakanı Albanese, Refah'a kara saldırısına karşı olduklarını söyledi
12:40
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin önerge reddedildi
12:24
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki
12:49
Antalya'da iniş sırasında yolcu uçağının lastiği patladı
12:56
Bakan Yumaklı: Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ