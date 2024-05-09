İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, el Halil, Cenin, Selfit ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 665'e yükseldi.

İsrail'in son dönemde serbest bırakılan Filistinlileri gözaltına almayı artırdığı, baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve evlerini tahrip ettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.