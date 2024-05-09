Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2024 11:08

BM: İsrail'in saldırıları yoğunlaştırmasının ardından 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı

BM: İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi (Gazze Şeridi’ndeki) Refah'tan ayrıldı.

BM: İsrail'in saldırıları yoğunlaştırmasının ardından 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Gazze
Sıradaki Haber
ABD: Gazze'ye giren insani yardım miktarı kabul edilemez seviyelerde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı
11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı
11:40
Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak
11:33
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı
11:30
Caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlayan 3 kişiye para cezası
11:30
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ