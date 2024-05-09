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AA
HABER GİRİŞ
09.05.2024 11:08
, 09.05.2024 11:14
SON GÜNCELLEME
09.05.2024 11:14
BM: İsrail'in saldırıları yoğunlaştırmasının ardından 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı
BM: İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi (Gazze Şeridi’ndeki) Refah'tan ayrıldı.
[Fotograf: AA]
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