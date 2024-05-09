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Dünya
AA 09.05.2024 11:32

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas Biden’ı seviyor." ifadesini kullandı.

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de X platformundan yaptığı açıklamada Ben-Gvir’in paylaşımına tepki verdi.

Lapid, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu bugün Ben Gvir'i (kabineden) kovmazsa, ordudaki her askeri ve İsrail Devleti'ndeki her vatandaşı tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

Biden'ın İsrail'de tepkilere yol açan Refah açıklaması

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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Filistin - İsrail Çatışması Hamas Joe Biden
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