Avustralya Başbakanı Albanese, Refah'a kara saldırısına karşı olduklarını söyledi

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avusturalya'nın, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu belirten Albanese, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik. Orada yaşayan sivil nüfus konusunda endişeliyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Penny Wong da dün, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesinden endişe duyduklarını aktararak "Buna yönelik tutumumuzu bir kez daha İsrail'e ilettik." demişti.

Wong, genişletilmiş bir askeri saldırının Filistinli siviller üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olacağını vurgulamıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.