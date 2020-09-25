Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde bir kadın, 911 acil yardım hattını arayarak eşini şikayet etti, Bunun üzerine polis ekibi olay yerine gönderildi.

Polisin uyarılarına karşın silahını indirmeyen siyahi şüpheli, evin bahçesindeki çalının arkasına saklandı ve polise yaklaştı.

15 kez "Silahını bırak" uyarısı yapan siyahi kadın polis, tek el ateş ederek şüpheliyi vurdu.

Polis, yere düşen şüpheliden ellerini havaya kaldırmasını istedi.

Şüpheli tek elini havaya kaldırdıktan sonra siyahi polis silahını indirdi ve hıçkırarak ağlamaya başladı.

Şüphelinin silahının dolu olduğu belirlendi.

Derian Bell ismindeki siyahi şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.